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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.12.2018 - 18:48, Son Güncelleme:

İstanbul için korkutan deprem açıklaması!

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İstanbul için korkutan deprem açıklaması!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, “Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 60 ihtimalle İstanbul’da 7’nin üstünde bir deprem bekleniyor. Teorik olarak büyük bir depremin İstanbul’da olacağını biliyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnşaat Mühendisliği Topluluğu, “Mühendislerin Gözünden Deprem” konulu bir seminer düzenledi. Seminerde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak ve OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Azer Arastunoğlu Kasımzade ortak bir sunum yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan OMÜ İnşaat Mühendisliği Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Mişeli, “Büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremleri geçmişte bırakmak için her türlü çabayı göstermek, geleceğin inşaat mühendisleri olacak bizlerin milletimize ve insanlığa olan borcudur” şeklinde konuştu.

“TEORİK OLARAK BÜYÜK BİR DEPREMİN İSTANBUL'DA OLACAĞINI BİLİYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdal Şafak'ın sunumuyla devam eden seminerde; deprem hareketlerinin sebepleri, Türkiye ve İstanbul için deprem tehlikesi ve zararlarını azaltmaya yönelik Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün yaptığı çalışmalar özetlendi. İstanbul'un deprem beklenen yerlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şafak, “Bunun nedenlerinden biri de her depremin bir öncekinin batısında olması. Şu an kırılmayan tek fay hattı, Kuzey Marmara fay hattı. Bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 60 ihtimalle İstanbul'da 7'nin üstünde bir deprem bekleniyor. Teorik olarak büyük bir depremin İstanbul'da olacağını biliyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL'UN BİNA ANALİZLERİ YAPILDI”

Depreme karşı alınan önlemler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Erdal Şafak, “İstanbul'da kurduğumuz acil müdahale sistemi ile 24 saat ölçüm yapan yaklaşık 900 istasyonumuz var. Dolayısıyla her 10 dakikada bir deprem haritası çıkarabiliyoruz. Bu haritalar acil müdahale gerektiren durumlarda çok önemli. Çünkü bakan, vali, 1. Ordu Komutanı gibi afet kontrolüyle ilgili tüm organizasyonun bu haritaya ulaşması mümkün. Ayrıca İstanbul'u 600 metrelik alanlara böldük ve her bölümde ne tip bina var, tüm bunların çalışmasını yaptık” ifadelerini kullandı.

“KURDUĞUMUZ ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE DEPREMDEN 5 SANİYE ÖNCE ACİL ÖNLEMLER ALINABİLİR”

Depremi önceden belirleyen bir erken uyarı sistemi kurduklarını da açıklayan Şafak, şöyle devam etti: “Bu sistem bize depremden sadece 5-6 saniye önce haber verebiliyor ve ışık hızıyla en yakın istasyona bildiriyor. Bu zaman, insani önlem almak için tabi ki yeterli değil ama İGDAŞ da bizim izlem istasyonlarımızdan biri. Otomatik bilgisayar sistemiyle gazın hemen kapanması sağlanarak önlem alınabilir.”

“AYASOFYA, SÜLEYMANİYE, FATİH CAMİİ GİBİ TARİHİ YAPILARIMIZDA BU SİSTEM KURULU”

75 metreden yüksek binalara yapı izleme sistemlerinin kurulmasının zorunluluk haline getirildiğini de kaydeden Şafak, şunları söyledi: “Köprüler, su, elektrik, doğalgaz hatları, Marmaray hattı da alt yapı izleme sistemimize dâhil. Ayrıca biz ilk izleme sistemini tarihi binalara kurduk. Ayasofya, Süleymaniye, Fatih Camii gibi tarihi yapılarımızda bu sistem kurulu.”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak ve OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Azer Arastunoğlu Kasımzade'nin öğrencilerden gelen soruları cevaplamasının ardından seminer sona erdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere; Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Samsun İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cevat Öncü, OMÜ İnşaat Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ve Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Mişeli, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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