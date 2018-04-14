'Korkutamazsınız'

GERİ ADIM ATMAYIZ

“Belediye başkanlarımızın üzerinde baskı olduğunu biliyorum. Gelip denetim yapıyorlar hiçbir şey bulamıyorlar. Vatandaşa ikram edilen çayı eleştiriyorlar. Çünkü başka eleştirecek konu bulamıyorlar. Eleştirmezseniz namertsiniz. Devletin en yetkili makamlarında oturanlar ‘Türkiye’nin beka sorunu var’ diyorlar. Bu kadar büyük bir ayıbı ilk kez görüyorum. 15 yıl önce Türkiye’nin beka sorunu yoktu, ne oldu da Türkiye’nin bir gelecek sorunu çıktı? Bana diyorlar ki ‘devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı.’ Evet maaş dışında para kazanmadım, haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Ben haram yemem. ‘Acaba CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz?’ Onun telaşındalar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz, haram yedirmeyeceğim size. Oturacaksın her türlü dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin, ‘Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.’ Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adam atacağız. Bir milim geri adım atmayız. Şunu diyorlar, ‘Biz Kılıçdaroğlu’ndan şikâyetçiyiz savcılar harekete geçsin bir fezleke düzenlesin Kılıçdaroğlu’nun gözünü korkutalım.’ Sizin feriştahınız gelse benim gözüm korkmaz. Biz Kuvayı Milliyeciyiz, onlar gibi değiliz.



YEŞİLE MERAKI NEREDEN?

Şehir hastanesi yapıyorlar. Müteahhit bizden, arsa bizim arsamız, her şeyi Türkiye’de üretiliyor. Niye ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın nereden geliyor senin? O zaman Merkez Bankası’nı kapat, TL’yi de kaldır ‘Bu memlekette dolar geçerlidir’ de. Dedi ki, ‘her vatandaş dolarını bozdursun.’ Sevgili Erdoğan senin servetinde dolar vardı o dolarları sen bozdurdun mu? Sen ve yandaşların Man Adası’ndaki bir sterlinlik şirkete 15 milyon dolarlık mal sattınız. Bu parayı TL’ye çevirdin mi? Ben böyle konuştuğum için yine savcılar harekete geçecek. Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenleyelim diyecekler. Düzenlemezseniz şerefsizsiniz.



Dolar aldı başını gidiyor kim kazanıyor? Bankada doları olanlar. Bu beyler, din iman edebiyatı yapıp akşam evinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir. Bu Ankara’daki beylerin döviz hesapları var. Türkiye’deki hesapları ortaya çıkmasın diye yurtdışında döviz hesapları açtırıyorlar. Bunları da biliyoruz.



KISPET GİYECEK DEĞİLİZ

20 Temmuz darbesi oldu, OHAL ilan edildi. Karar almışlar üç ay daha uzatıyorlar. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, ‘FETÖ’cüleri temizledik’ diyor. Temizlemişseniz kimin için OHAL ilan ediyorsunuz? ‘STK’ların, esnafın, sanayicinin, sesini kesmek istiyoruz, onun için OHAL ilan ediyoruz’ diyorlar.



Geçen davet etmiş beni, ‘Kılıçdaroğlu sen er meydanından kaçansın.’ Meydanı sen belirle gelmeyen şerefsizdir. Ama tık yok beyefendiden. Kıspet giyecek halimiz yok, neyle oturacağız er meydanına, akılla, bilgi ve birikimle oturacağız. Bu ülke papağanlar ülkesi mi? Bu ülkede farklı bir düşünce olmayacak mı?”



O TAPULARI VERECEĞİM

“İstanbul’dan Çınardere’den bir grup vatandaş geldi, hepsi gecekonduda oturuyor. Diyorlar ki, Kartal Belediyesi tapu veriyor, Pendik niye vermiyor. Dedim ki, çok basit veririz ama vermemiz için Pendik’i bize vereceksiniz. Havuz medyası, vay efendim hazine arazisine gecekondu yapanlara Kılıçdaroğlu tapu vaat ediyor. Vallahi de billahi de tapuyu vaat ediyorum. Vereceğim o tapuları size.”