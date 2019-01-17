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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAMSUN (İHA)
17.01.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Korkunç videoyu ailesine göndermiş…

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Korkunç videoyu ailesine göndermiş…

Samsun’daki kanyonda ölü bulunan gencin "Atlamak için burayı seçtim" dediği videoyu ailesine gönderdiği ortaya çıktı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan ve cesedi sarp kayalıklarda bulunan Türkmenistan uyruklu gencin ölümünden önce çekip ailesine gönderdiği videoda, "İntihar etmek istiyorum. Atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim" dediği öğrenildi.

Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov'un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulunmuştu. Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürüyor.

Kanyonda kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı
daha fazla video için

Arama kurtarma çalışmalarına katılan tur teknesi kaptanı Mehmet Ermacit, "Kendisi orada video çekmiş. Videoda şunları söylüyor; 'Durumum iyi, param da var. Ailevi durumum da iyi. Ama artık yeter, bu kadar. İntihar etmek istiyorum. Buraya gelen arkadaşların intiharımla ilgisi yoktur. Göle atlamak istiyordum. Ama hiçbir noktadan göle atlayamayacağımı anladım. O yüzden atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim. Buradan atlayacağım' şeklinde konuşmaları var. Videoyu ailesine attıktan sonra telefonu montunun cebine koyacağını belirtti videoda" dedi.

Korkunç videoyu ailesine göndermiş…

"KANYONUN BU TÜR OLAYLARLA ANILMASINI İSTEMİYORUZ"

Cesedi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmaların devam ettiğini belirten tur teknesi kaptanı Veli Parlak ise, "Üzücü bir olay daha yaşandı. Fakat biz kanyonun bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz. Çünkü burası Türkiye'nin en güzel turistik yerlerinden biri. Tarihi ve doğal güzellikleri çok güzel. Buranın bu şekilde anılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Gencin cesedinin sarp kayalıklardan alınması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ayrıca gencin otogardaki güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Korkunç videoyu ailesine göndermiş…


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