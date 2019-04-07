Korkunç şüphe! Yine mi?
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki R.Ç. intihar etti. 14 yaşında R.Ç.’nin anne ve babası çocuklarının ’Mavi Balina’ oynadığını iddia etti.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesinde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı.
’MAVİ BALİNA’ ŞÜPHESİ
Öte yandan R.Ç.’nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.’nin bilgisayarda ’Mavi Balina’ oyunu oynadığını fark etti. Bunun üzerine, aile R.Ç.’nin bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.’nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü. R.Ç.’nin Mavi Balina oyununu oynadığı yönündeki şüphe üzerine polisin bu iddiayı da dikkate alarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.
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