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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
14.10.2018 - 18:34, Son Güncelleme:

Korkunç şüphe... O detay ilk kez ortaya çıktı

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Korkunç şüphe... O detay ilk kez ortaya çıktı

İZMİR’in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlerin taşındığı teknenin batması sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin de 28 saat yüzerek, sağ kalmayı başardığı faciayla ilgili geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin Menderes’te göçmenlerin taşındığı kamyonun dere yatağına uçtuğu kazayla ilgili de bağlantılarının araştırıldığı ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlerin taşındığı teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşıldığı faciayla ilgili 28 saat yüzerek, hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali’nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başı 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul’dan İzmir’e getirildiğini belirledi. İzmir’de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 kişinin kimlikleri tespit edildi.

"1 GECE BOYUNCA MİSAFİR"

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, İstanbul’dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki 2 evde 1 gece boyunca misafir ettiklerini söylediği öğrenildi. Ayrıca tekneyi kullanan kişinin de deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı.

’BUNLAR BİZİM GÖNDERDİKLERİMİZ, KAÇALIM’ DEMİŞ

Faciadan kurtulan Mıhabat İsmael Ali’nin teşhis ettiği şüphelilerden A.H.’nin, emniyetteki ifadesinde, İstanbul’dan otobüsle gelen göçmenleri İzmir’deki otogarda karşıladığını ve diğer şüpheli N.S.’nin Karabağlar’daki evine götürdüğünü söylediği öğrenildi. Karaburun’da teknenin battığını haberlerden öğrendiğini öne süren şüphelilerden R.O.’nun, A.H.’nin yanına gidip, "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım" dediği de ifadesinde yer aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

MENDERES’TEKİ KAMYON KAZASI DETAYI

Öte yandan Menderes’te göçmenlerin taşındığı kamyonun dere yatağına uçtuğu kazayla ilgili de adliyeye sevk edilen şüphelilerin bağlantısının olup, olmadığı araştırılıyor. Karaburun’da ise kayıp olan göçmenlerin aranmasına devam ediliyor. 

İzmir'deki kazada 22 kişi ölmüş 13 kişi de yaralanmıştı. 

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