Korkunç şüphe... 5 noktada ayrı ayrı başladı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette." dedi.
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 09.00 civarında Orhaneli ilçesinde 5 farklı noktada orman yangını olduğu ihbarlarının gelmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alana intikal ettiğini söyledi.
AFAD ve belediye imkanlarını da seferber ettiklerini dile getiren Canbolat, şöyle devam etti:
"Karayolları ve Devlet Su İşleri ile özel sektör imkanlarını da bölgeye sevk ettik. Etkin şekilde bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 helikopterle bölgede sabahtan beri etkin şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz."
"ŞÜPHELERİMİZ VAR AMA ŞU AN KONUŞMAK İÇİN ERKEN"
Vali Canbolat, çevre illerden de takviye ekiplerin geldiğine dikkati çekerek, "Yangın, 3 kilometrelik bir alan dahilinde yürüyor. Mesafeli yangınlar var. Şu ana kadar tespitlerimize göre can kaybı yok ama ormanımız zarar gördü. Ne kadar alan zarar gördü, bunu daha sonra paylaşacağız." dedi.
Canbolat, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bir sonuç almış oluruz. Bu felaketten, bu afetten kurtulmuş oluruz." diye konuştu.
Aralıksız devam eden söndürme çalışmalarında arama kurtarma ekipleri de hazır bulunuyor. Köylüler de çalışmalara destek veriyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
YOĞUN MÜDAHALE
Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi’ndeki ormanlıkta, saat 09.30 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. saatlerdir devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor.
Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi.
AA'nın haberine göre "Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi.
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