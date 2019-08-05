Korkunç şüphe... 5 noktada ayrı ayrı başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç şüphe... 5 noktada ayrı ayrı başladı
GeriGündem Korkunç şüphe... 5 noktada ayrı ayrı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)-(AA)
05.08.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Korkunç şüphe... 5 noktada ayrı ayrı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç şüphe... 5 noktada ayrı ayrı başladı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 09.00 civarında Orhaneli ilçesinde 5 farklı noktada orman yangını olduğu ihbarlarının gelmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alana intikal ettiğini söyledi.

AFAD ve belediye imkanlarını da seferber ettiklerini dile getiren Canbolat, şöyle devam etti:

"Karayolları ve Devlet Su İşleri ile özel sektör imkanlarını da bölgeye sevk ettik. Etkin şekilde bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 helikopterle bölgede sabahtan beri etkin şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Yangın 9 alana intikal etti ama bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. 2 alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili de bütün ekiplerimiz seferber olmuş vaziyette. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz." 

"ŞÜPHELERİMİZ VAR AMA ŞU AN KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Vali Canbolat, çevre illerden de takviye ekiplerin geldiğine dikkati çekerek, "Yangın, 3 kilometrelik bir alan dahilinde yürüyor. Mesafeli yangınlar var. Şu ana kadar tespitlerimize göre can kaybı yok ama ormanımız zarar gördü. Ne kadar alan zarar gördü, bunu daha sonra paylaşacağız." dedi.

Canbolat, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bir sonuç almış oluruz. Bu felaketten, bu afetten kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Aralıksız devam eden söndürme çalışmalarında arama kurtarma ekipleri de hazır bulunuyor. Köylüler de çalışmalara destek veriyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca  5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve  2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

YOĞUN MÜDAHALE

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi’ndeki ormanlıkta, saat 09.30 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. saatlerdir devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor.

Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi.

AA'nın haberine göre "Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tartışılan karara savcılıktan itiraz
Sıcak gelişme! Baklavacı kardeşlerin tabelaları indiriliyor...
'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar dehşete düşürdü
Ankara’da korkunç cinayet! Abisi öldürdü…