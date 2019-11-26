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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Korkunç şüphe... 2 çocuğu aynı şekilde öldü, anne gözaltında

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Korkunç şüphe... 2 çocuğu aynı şekilde öldü, anne gözaltında

Rize'de, evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı. Ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce annesi Emine H'nin ifadesine başvurdu. İfadesinin ardından anne Emine H, Trabzon'daki bir hastanede psikolojik destek almaya başladı.

İKİ ÇOCUK İÇİN DE SORUŞTURMA

Bu süreçte olay yerini ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kusuru olabileceği şüphesiyle Emine H'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen anne Emine H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Savcılığın, her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

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2 çocuğu da 6’ıncı kattan düşerek ölen baba konuştu
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