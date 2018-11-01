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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
01.11.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

Korkunç şüphe... 1 kişi öldü 3 kişi hastanede!

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Korkunç şüphe... 1 kişi öldü 3 kişi hastanede!

Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde zehirlenerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Olayda zehirlenen diğer 3 kişinin tedavileri sürerken yakınları, yemeklerine zehir atılmış olabileceğini iddia etti.

Samsun’un Canik ilçesinden kendi memleketleri olan Ordu’nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi Doruk mevkisindeki evlerine gelen Varlı ailesi hafta sonu fındık bahçesinde çalıştı. İki gün önce de ev yanında bulunan fındık bahçesinde çalışan aile, öğle vakti eve gelip yemek yemeye başladıkları sırada Şinasi Varlı (16) rahatsızlandı. Tedirgin olan aile hemen 112'ye haber verdi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi edilirken, Şinasi Varlı hastaneye varmadan hayatını kaybetti.

"KARŞI TARAFTAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Bugün cenazesi olan Varlı ailesinin yakınlarından Aydın Varlı, "Bu aile gariban bir aile. Geçen yıl Ağustos ayında burada bir cinayet oldu. Faili olarak dayımı gösterdiler. Yani Şinasi’nin babasını. Ortada hiçbir delil yok ancak mahkeme devam ediyor, kesinlik kazanmadı. Karşı taraftan şüpheleniyoruz. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz. Burada bu ilk değil. Bu aileye çok işkence yapıldı ancak sonuç alamadılar" dedi.

"YEMEKLERİNE KATILAN ÇOK ETKİLİ BİR ZEHİR"

Varlı ailesinin yakınlarından Gülbahar Günaydın ise olayın kesinlikle yemeklerine katılan çok etkili bir zehirden kaynaklandığını ileri sürerek, "Bu aileyi yok etmeye çalıştılar ama olmadı. Biz bir an önce devlet yetkililerinin bu olaya el atmasını ve derinden araştırılmasını istiyoruz. Şu anda Samsun'da hastanede yatan üç kişi daha var. Onların durumu da ağır" diye konuştu.

"SORUMLULARI BULUNSUN”

Ağabeyi Recep Varlı, "Burada herkes suçlu. Bu olayların buralara gelmemesi gerekiyordu. Bir an önce araştırma yapılıp gereken yapılsın. Kardeşim burada gencecik yaşında hayata gözlerini yumdu. Bunun sorumluları bulunsun" ifadelerini kullandı.
Baba Muhammet Varlı ise özel izinle cezaevinden çıkıp oğlunun cenazesine katıldı. Şinasi Varlı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Olayda zehirlenen anne Şehri Varlı (52), kardeşi Şakir Şen (62) ve akrabaları Mesut Çamaoğlu'nun (28) tedavileri sürüyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (01.11.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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