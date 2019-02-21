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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
21.02.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Korkunç son! Cinayetten yargılanırken...

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Korkunç son! Cinayetten yargılanırken...

ANTALYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanırken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamanı yitiren firari sanık Mehmet Ali Kamarı'nın (51) dava dosyası kapandı.​

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 118 Sokak'ta 15 Ağustos 2016'da Ramazan Kamarı ve Mustafa Keleşabdioğlu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, aralarında bir yıl önce husumet başlayan iki ailenin diğer fertleri de katıldı.

Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, Sertaç Keleşabdioğlu ise götürüldüğü poliklinikte yaşamını yitirdi, Serkan ve Musa Keleşabdioğlu ise yaralandı. Yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan Ramazan ve Faik Kamarı polis tarafından yakalanıp tutuklanırken, baba Mehmet Ali Kamarı ise bulunamadı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan Faik Kamarı 45 yıl, kardeşi Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapse mahkum edildi. Aynı davada yargılanan 2 aileye mensup 5 sanığa ise 2 bin 240 lira ile 11 bin 200 lira arasında değişen para cezaları verildi.

'Kasten öldürme' suçundan aranan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Mehmet Ali Kamarı ise geçen yıl 18 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürüldü. Bağlar Mahallesi 17. Sokak'ta evinin bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlarını yemledikten sonra dışarı çıkan Mehmet Ali Kamarı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm haberinin ardından Mehmet Ali Kamarı hakkındaki dosyayı kapattı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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