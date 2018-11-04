Korkunç şekilde can verdiler!
Çanakkale'nin Biga ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale yönüne giden Adem İbiş (55) idaresindeki 17 LY 929 plakalı otomobil, Çınardere köyü kavşağında karşı yönden gelen Semih Erdem'in (28) kullandığı 17 KR 683 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü İbiş ile arkadaşı Ayhan Topal (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler buradan alınıp Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Çanakkale-Biga karayolu, araçların yoldan kaldırılmalarının ardından yeniden kullanıma açıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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