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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.12.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Korkunç rapor ortaya çıktı! 3 yılda 52 infaz

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Korkunç rapor ortaya çıktı! 3 yılda 52 infaz

Terör örgütü PKK, kandırarak dağa çıkardığı çocukları birer birer öldürüyor. Son 3 yılda 52 çocuk teröristin yaşadıkları zulümden kaçmak isterken katledildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütünün kandırarak dağa çıkardığı çocuklar yaşadıkları zulümden kaçarken yakalanıp birer birer katlediliyor. Örgüt katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili olarak 'Türk askerinin düzenlediği operasyonlarda öldü' diyerek yalana başvuruyor.

ÇOCUK TERÖRİSTLER RAPORU

İstihbarat birimlerinin hazırladığı 'PKK'nın ağındaki çocuk teröristler' raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre terör örgütü PKK, son 5 yılda bin 86 çocuğu kandırıp ya da kaçırıp dağa çıkardı. 75 sayfalık raporda yer alan bilgiye göre PKK, 2014'te 305, 2015'te 424, 2016'da 222, 2017'de 88 ve 2018 yılının 11 aylık döneminde 47 olmak üzere bin 86 çocuğu kaçırıp, kandırarak zorla dağa çıkardı. Son 3 yılda ise kaçarken yakalanan 52 çocuk işkence edilerek öldürüldü. Raporda son bir yılda güvenlik güçlerine teslim olan 15-17 yaş aralığındaki 41 çocuk teröristin ifadeleri de yer aldı. Rapora göre, çocuklar örgüt içinde kaldıkları süreçte fiziksel işkencenin yanında cinsel istismara da maruz kalıyor. Örgütün sözde yöneticileri yaşlarına bakmaksızın kız çocukları için "Bunu ben yetiştireceğim" diyerek yanlarına alıp, cinsel istismarda bulunuyor. Örgütten kaçmaya çalışan çocukları katleden PKK terör örgütü suçu ise Türk askerinin üzerine atmaya çalışıyor. PKK, katlettiği ve isimlerini açıklamak zorunda kaldığı bazı çocuklarla ilgili 'Türk askerinin düzenlediği hava operasyonlarında öldü' diyerek yalana başvururken, bazılarını ise derede boğuldu, yıldırım çarptı, çığ düştü diye açıklıyor.

HAYATTA KALANLAR ANLATTI: ÖNCE TECAVÜZ SONRA İNFAZ

Teslim olan çocuk teröristlerin verdiği ifadeler terör örgütünün korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Duyanları dehşete düşüren ifadelerden bazıları ise şöyle:

B.K. (17): Daha 13 yaşındayken 4 kız arkadaşımla nergis çiçeği festivalini izlemek için komşu köye gittik. Hepimize meyve suyu verdiler. Gözlerimizi Kandil'de bir mağarada açtık. İşkence, kölelik, cinsel istismar. Defalarca kullanıldık. Dicle, Berfin, Zühre ve Dilan kaçarken yakalandılar. Kalplerine ateş edilerek katledildiler.

N.S (17): Cizre'de yaşayan Kürt kökenli aileydik sonra İstanbul'a göçtük. 2016 Temmuz'da tanıştığımız biri aracılığıyla arkadaşım ve ben örgüte katıldık. Her şeyin yalan olduğunu 10 gün içinde anladık. Arkadaşım Halil, "Sokak köpekleri daha iyi yaşam içinde" diyerek sorumlu terörist ile tartıştıktan sonra kayboldu. Geçen yıl benim yaşımda 2'si kız 6 kişiyi yakalamışlardı. Birbirlerine bağlayarak getirdiler. Cellat Soro adlı kişi ateşte harladığı demir çubuk ile onların vücutlarını dağlamaya başladı. Onlar feryat ederken o cani orada bulunan 60-70 çocuğa dönüp 'Bunu sizlerde yaşamak ister misiniz' diye gülüyordu. İşkenceden sonra kafalarına kurşun sıkarak öldürdüler.

S.F. (16): 2016'da mahallemizden Hasan adlı kişi 100'er lira verip, 'Polis arabasını görürseniz taşlayın' dedi. Sonra gelip 'sizi tespit etmiş arıyorlar.

Sizi bir süre saklayacağım' diyerek bizi Suriye sınırına götürdü. Bizi YPG'ye teslim etti. Tünel kazma işlerinde çalıştırıldık. Kandile gittiğimde 100'den fazla çocuğun olduğu yerde kaldım. 15-16 yaşında hamile kız çocuğu gördüm. 2 yılda yaşadığım acıları 2 asır geçse unutmam. Kaçtım. Orada yaşadıklarımı anlatan kitap yazmak istiyorum. (SABAH)

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