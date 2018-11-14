Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'
İstanbul, Esenyurt’ta iddiaya göre kavga ettikleri kişileri korkutup kaçırmak için aracını üzerlerine süren ve bu sırada arkadaşı Caner Coşkun’u (25) ezerek ölümüne neden olmakla suçlanan Güner Alvanoğlu duruşmada “Arabamda çarpmaya dair herhangi bir DNA yoktur” dedi. Caner Coşkun’un babası Erdinç Coşkun ise “Oğlumun cenazesini yıkarken göğsündeki lastik izlerini gördük. Parmaklarına kadar her yeri kırıktı” dedi.
Esenyurt’ta 22 Aralık 2017’de Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan, araçlarının aküsünün bittiğini fark edince tamirci arkadaşları Güner Alvanoğlu’ndan yardım istediler. Yanlarına gelen Alvanoğlu ile bir süre alkol aldılar. Bu sırada Mert Özdağ ve birkaç arkadaşı araba ile aynı yere geldi. Bilinmeyen bir sebep yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bir süre sonra oradan ayrılan Caner Coşkun ve Güner Alvanoğlu tüfek alarak geri döndü. Mert Özdağ’ı görünce kavga yeniden alevlendi. Arkadaşının darp edildiğini gören Güner Alvanoğlu, iddiaya göre kavgayı dağıtmak için aracıyla manevra yaparken arkadaşını ezdi. Alvanoğlu yaralanan arkadaşı Caner Coşkun’u hastaneye götürdü. Ama Coşkun kurtarılamadı.
Olayda Mert Özdağ da yaralandı.Alvanoğlu, ifadesinde tartışan grubun kendilerine küfür ettiğini ve arkadaşına yardım etmek isterken yanlışlıkla çarptığını söyledi. Tutuklanan Alvanoğlu hakkında “olası kastla öldürme” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
CANER ARABANIN VURMASIYLA YERE DÜŞTÜ”
Bakırköy 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan müşteki Mert Özdağ sanık avukatının sorusu üzerine “aracın hızı 60 km olabilir. Caner önce ayaktaydı arabanın vurmasıyla yere düştü” dedi.
Avcılar Anadolu Hastanesinde görevli olduğunu söyleyen tanık Ayhan Genç, olay günü sanığın ‘yaralı var’ diye bağırdığını, yaralıyı sedyeye koyduklarını, sanığın ‘kardeşime yardım edin’, ‘kardeşim yaşayacak mı’ diyerek ağladığını anlattı.
Sanık avukatı Atakan Aytaç söz alarak “Otopsi raporunda maktuldeki yaraların lastik izi ile olduğuna dair hiç bir bilgi yoktur. Sanık yeni evlidir ve eşi ve ailesi mağdur olmuşlardır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek tahliyesini talep ediyorum” dedi.
Caner Coşkun’un ailesinin avukatı Emin Batmazoğlu ise “Maktulde teker izleri vardır. Kafasındaki kırıklar arabanın üzerinden geçmesi neticesinde meydana gelmiştir” dedi.
Sanık söz alarak “Benim aracımda çarpmayla ilgili herhangi bir DNA yoktur” dedi.
Duruşma gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
ÇIKTIĞI ZAMAN KAÇACAK
Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan baba Erdinç Coşkun şunları söyledi: “Akşam 11.00’de oğlumla konuştum. Tamam baba geliyorum dedi. Sabah 9.30’a kadar gelmesini bekledim. Sabah ölüm haberini aldım. Bana oğlumun öldüğü neden gece söylenmedi. Sanık niye haber vermedi. Ben oğlumun cenazesi başında durmak isterdim.
Adli Tıp’ta gördük çocuğumuzu. Oğlumuz üniversite mezunu. Tek çocuktu. Sanık ilk ifadesinde üstünden geçtim diyordu şimdi ben geçmedim diyor çıkmak için. Çıktığı zaman kaçacak çünkü çifte vatandaş. Üstünden geçmedim diyor. Biz çocuğumuzu yıkamaya girdiğimizde parmaklarına kadar her yeri kırıktı. Göğsündeki lastik izlerini gördük”
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