Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'
GeriGündem Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
14.11.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'

İstanbul, Esenyurt’ta iddiaya göre kavga ettikleri kişileri korkutup kaçırmak için aracını üzerlerine süren ve bu sırada arkadaşı Caner Coşkun’u (25) ezerek ölümüne neden olmakla suçlanan Güner Alvanoğlu duruşmada “Arabamda çarpmaya dair herhangi bir DNA yoktur” dedi. Caner Coşkun’un babası Erdinç Coşkun ise “Oğlumun cenazesini yıkarken göğsündeki lastik izlerini gördük. Parmaklarına kadar her yeri kırıktı” dedi.

Esenyurt’ta 22 Aralık 2017’de Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan, araçlarının aküsünün bittiğini fark edince tamirci arkadaşları Güner Alvanoğlu’ndan yardım istediler. Yanlarına gelen Alvanoğlu ile bir süre alkol aldılar. Bu sırada Mert Özdağ ve birkaç arkadaşı araba ile aynı yere geldi. Bilinmeyen bir sebep yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bir süre sonra oradan ayrılan Caner Coşkun ve Güner Alvanoğlu tüfek alarak geri döndü. Mert Özdağ’ı görünce kavga yeniden alevlendi. Arkadaşının darp edildiğini gören Güner Alvanoğlu, iddiaya göre kavgayı dağıtmak için aracıyla manevra yaparken arkadaşını ezdi. Alvanoğlu yaralanan arkadaşı Caner Coşkun’u hastaneye götürdü. Ama Coşkun kurtarılamadı.

Olayda Mert Özdağ da yaralandı.Alvanoğlu, ifadesinde tartışan grubun kendilerine küfür ettiğini ve arkadaşına yardım etmek isterken yanlışlıkla çarptığını söyledi. Tutuklanan Alvanoğlu hakkında “olası kastla öldürme” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Korkunç ölümde yeni iddialar Baba: Göğsünde lastik izlerini gördük

CANER ARABANIN VURMASIYLA YERE DÜŞTÜ”

Bakırköy 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan müşteki Mert Özdağ sanık avukatının sorusu üzerine “aracın hızı 60 km olabilir. Caner önce ayaktaydı arabanın vurmasıyla yere düştü” dedi.

Avcılar Anadolu Hastanesinde görevli olduğunu söyleyen tanık Ayhan Genç, olay günü sanığın ‘yaralı var’ diye bağırdığını, yaralıyı sedyeye koyduklarını, sanığın ‘kardeşime yardım edin’, ‘kardeşim yaşayacak mı’ diyerek ağladığını anlattı.

Sanık avukatı Atakan Aytaç söz alarak “Otopsi raporunda maktuldeki yaraların lastik izi ile olduğuna dair hiç bir bilgi yoktur. Sanık yeni evlidir ve eşi ve ailesi mağdur olmuşlardır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Caner Coşkun’un ailesinin avukatı Emin Batmazoğlu ise “Maktulde teker izleri vardır. Kafasındaki kırıklar arabanın üzerinden geçmesi neticesinde meydana gelmiştir” dedi.

Sanık söz alarak “Benim aracımda çarpmayla ilgili herhangi bir DNA yoktur” dedi.

Duruşma gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

ÇIKTIĞI ZAMAN KAÇACAK

Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan baba Erdinç Coşkun şunları söyledi: “Akşam 11.00’de oğlumla konuştum. Tamam baba geliyorum dedi. Sabah 9.30’a kadar gelmesini bekledim. Sabah ölüm haberini aldım. Bana oğlumun öldüğü neden gece söylenmedi. Sanık niye haber vermedi. Ben oğlumun cenazesi başında durmak isterdim.

Adli Tıp’ta gördük çocuğumuzu. Oğlumuz üniversite mezunu. Tek çocuktu. Sanık ilk ifadesinde üstünden geçtim diyordu şimdi ben geçmedim diyor çıkmak için. Çıktığı zaman kaçacak çünkü çifte vatandaş. Üstünden geçmedim diyor. Biz çocuğumuzu yıkamaya girdiğimizde parmaklarına kadar her yeri kırıktı. Göğsündeki lastik izlerini gördük”

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Silivri'de rezalet! Darbeci yüzbaşı ile avukatı basıldı

92 belediye için değişim kararı

' Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten'

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında öldü