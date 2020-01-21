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Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Korkunç ölüm! Yanarak can verdi...

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Korkunç ölüm! Yanarak can verdi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilde sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, araçta bulunan kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi üzerinde, park halinde bulunan 48 M 6302 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde bulunan Mümin Varol’un (58) yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Korkunç ölüm Yanarak can verdi...

Varol’un cesedi, önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından detaylı inceleme için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Korkunç ölüm Yanarak can verdi...

Polis ve itfaiye ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, yangının araç içinde uyuyan Varol’un sigara izmaritini düşürmesi sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.

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