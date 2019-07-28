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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.07.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Korkunç ölüm! Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

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Korkunç ölüm! Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

Sarıpınar Mahallesi’nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 13 Temmuz’da evden çıktı. Çitil’den bir daha haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 1 hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil’in izine rastlanılamadı. Yaşlı adam, bugün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Korkunç ölüm Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

Remzi Çitil’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Korkunç ölüm Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç ölüm Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

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