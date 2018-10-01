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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)
01.10.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Korkunç ölüm! Düğün evi, yas evine döndü

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Korkunç ölüm! Düğün evi, yas evine döndü

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde düğün gecesi, gelin evinden dönen konvoydaki gelin arabasının şarampole devrilmesi sonucu damat Yakup Tunç (25) ile sürücü Yüksel Pozat (38), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan gelin Sevda Makay’ın da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kurtalan ilçesinden Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyündeki gelin evine giden düğün konvoyu, gelini aldıktan sonra dönüşe geçti. Gelin Sevda Makay ile damat Yakup Tunç’un bulunduğu otomobil, sürücü Yüksel Pozat’ın direksiyon kotnrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada damat Yakup Tunç ve sürücü Yüksel Pozat yaşamını yitirdi, gelin ile Semra Makay, Mehmet Tunç ve 3 aylık bebek yaralandı. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Düğün evini yas evine çeviren kazanın ardından, damat Yakup Tunç ile sürücü Yüksel Pozat’ın cenazeleri, bu sabah Kurtalan’da gözyaşları ve ağlarla toprağa verildi.

15 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELMİŞ

Mutlu gününde yaşamını yitiren damat Yakup Tunç’un 5 yıl önce inşaatta çalışan babasını kaybettiği öğrenildi. Yakınları tarafından çok sevilen Tunç’a herkesin yardım ettiği belirtildi. 4’ü kız 8 kardeşin 6’ncısı olan Yakup Tunç’u kazadan 15 gün önce vatani görevini tamamlayarak memleketine döndüğü öğrenildi.

Düğün günü hayata veda eden damat Yakup Tunç’un evi bugün taziye evine döndü. Tunç’un kuzeni Cemalletin Doğan, "Acımız büyük. Öğleden sonra gelin arabasıyla kendilerini köye gönderdik. Bizler de burada düğün hazırlığını yapıyorduk. Ben salon ile ilgileniyordum, salonu hazırladım ancak saat 15.45 sıralarında bize haber geldi, konvoyun kaza geçirdiğini söylediler. O esnada bizler yıkıldık, hemen hastaneye koştuk, buradaki telaşımızı bırakıp hastaneye geçtim ve hastanede yaralıların geldiğini gördük ancak damat ve diğer amcamın oğlunu görmedim. Aradan yarım saat geçtikten sonra acı haberi aldık ve kendisinin öldüğünü söylediler, dünya başımıza yıkıldı. Gelinimiz ağır yaralıydı" dedi.

’BİR GÜN ÖNCE KINA GECESİNİ YAPTIK’

Yakup Tunç’un amcasının oğlu Hayrettin Tunç ise "Bir gün önce bu meydanda amcamın oğlunun kına gecesini yaptık ve düğün hazırlıkları yapıyorduk. Ancak düğün günü gelen haberle birlikte ailece yıkıldık ve ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi taziyeleri kabul ediyoruz. Bizimle yetkililer yakından ilgilendi. Gelini almak için yakınlarımız gitti ve kaza yaptılar. Şu an bizler taziyeye gelenleri karşılıyoruz. Yetim çocuktu, askerden yeni geldi ve burada bir market işletiyordu. Acımız çok büyük" diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜLER

Kazada yaşamını yitiren damat Yakup Tunç ile gelin Sevda Makay’ın kına gecesi ve düğünü için çekilen video ve fotoğrafları da ortaya çıktı. Görüntülerde Tunç’un ellerine kına yakılmasının ardından müzik eşliğinde oynadığı görülüyor. Fotoğraflarda ise Yakup Tunç ve Sevda Makay’ın birlikte gelin evinden çıkarken çektirdikleri son kareler görülüyor. Görüntü ve fotoğrafları görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

GELİN YOĞUN BAKIMDA

Hayatını birleştireceği Yakup Tunç’u kazada yitiren gelin Sevda Makay ile birlikte biri bebek, 4 yaralının Siirt Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Gelin Makay’ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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