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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
26.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Korkunç olayın ardından ortaya çıktı! ‘3 aslanla birlikte’

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Korkunç olayın ardından ortaya çıktı! ‘3 aslanla birlikte’

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesini ve kardeşini silahla vurarak öldürdü, babasını da ağır yaraladı. Ardından kendisini balkondan aşağı atarak intihar etti. Ağır yaralı baba, dehşeti yaşayan oğulları ve cinnet getiren oğluyla beraber çekildiği fotoğrafı paylaşmış ve '3 aslanla birlikte' notunu düşmüştü.

Ümraniye’de geçtiğimiz gece yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesi İncilay H. ve kardeşi Haluk H.’yi silahla vurarak öldürdü, babası İlyas Hüseyin H.’yi ise ağır yaraladı. Cinnet getiren şahıs daha sonra kendisini evin balkonundan atarak intihar etti. Katliam gibi olayda diğer kardeş Doğukan Yunus H. ise kaçarak canını kurtardı. Baba İlyas Hüseyin H.’nin hastanede tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan baba İlyas Hüseyin H., oğullarıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı. Babanın ‘3 aslanla birlikte’ notuyla paylaştığı fotoğrafta, aileye dehşeti yaşatan oğlu ile dehşeti yaşayan kardeşler ve baba aynı karede bulunuyor.

Annesi, ağabeyi ve babasını vurup intihar etti
Annesi, ağabeyi ve babasını vurup intihar etti
Annesi, ağabeyi ve babasını vurup intihar etti
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