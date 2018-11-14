KorkunÃ§ olaydan 8 yÄ±l sonra yakalandÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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14.11.2018 - 16:31, Son GÃ¼ncelleme:

Korkunç olaydan 8 yÄ±l sonra yakalandÄ±

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Korkunç olaydan 8 yÄ±l sonra yakalandÄ±

Mersinâ€™in Tarsus ilÃ§esinde 8 yÄ±l Ã¶nce bir bahÃ§ede asÄ±lÄ± olarak bulunan Ã–zlem Ã‡Ä±nar'Ä±n katili olduÄŸu iddia edilen firari baba, kaza yapÄ±nca yakalandÄ±.Â Teyzesinin oÄŸluna kaÃ§an kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve kÄ±zÄ±nÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmeye azmettirdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len baba, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede gÃ¶zlem altÄ±nda tutuluyor.

Ä°ddiaya gÃ¶re, evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± teyzesinin oÄŸlu evli Mahmut Erdem ile kaÃ§tÄ±klarÄ± Gaziantep'te kardeÅŸi 15 yaÅŸÄ±ndaki A.Ã‡. tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 2 Ã§ocuk annesi Ã–zlem Ã‡Ä±nar'Ä±n (22) cesedi Tarsusâ€™ta 25 Åžubat 2010 tarihinde bir meyve bahÃ§esinde aÄŸaca asÄ±lÄ± olarak bulunmuÅŸtu.Â

Edinilen bilgiye gÃ¶re, ÅžanlÄ±urfa'dan yÄ±llar Ã¶nce gÃ¶Ã§ ettikleri Tarsus'ta oturan Mahmut Erdem, aynÄ± zamanda teyzesinin kÄ±zÄ± olan ve evli Ã–zlem Ã‡Ä±nar ile 21 Åžubat 2010 tarihinde kaÃ§arak Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te bir tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n evinde yaÅŸamaya baÅŸlayan Mahmut Erdem ve Ã–zlem Ã‡Ä±nar'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± yer aileleri tarafÄ±ndan saptandÄ±. Gaziantep'e gelen genÃ§ kadÄ±nÄ±n akrabalarÄ± ve kadÄ±nÄ±n erkek kardeÅŸi A.Ã‡., konuÅŸma bahanesiyle Mahmut Erdem'i 33 PY 323 plakalÄ± otomobile alarak Gaziantep-ÅžanlÄ±urfa Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki Ã¼st geÃ§ide gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

BazÄ± kiÅŸiler Mahmut Erdem'i tutarken, A.Ã‡. de bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine A.Ã‡. ile diÄŸer yakanlarÄ± jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinde, Mahmut Erdem'i namus meselesi iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen A.Ã‡. tutuklandÄ±.Â 

Olaydan sonra Ã–zlem Ã‡Ä±nar ise ortadan kayboldu. YakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme ihtimali Ã¼zerine polis tarafÄ±ndan da aranan genÃ§ kadÄ±nÄ±n cesedi 25 Åžubat 2010 tarihinde Tarsus'un Åžahin Mahallesi ile YeÅŸil Mahallesi arasÄ±nda kalan meyve bahÃ§esinde aÄŸaca asÄ±lÄ± olarak bulundu. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã§amaÅŸÄ±r ipiyle asÄ±lÄ± olduÄŸu ve ayaklarÄ±nÄ±n yere deÄŸmesi dikkat Ã§ekti. Bu nedenle kadÄ±nÄ±n namus meselesi yÃ¼zÃ¼nden aile yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan intihara zorlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ya da boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra cinayete intihar sÃ¼sÃ¼ vermek iÃ§in cesedinin asÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi deÄŸerlendirildi.Â 

Olaydan sonra firar eden baba H.Ã‡. 10 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Yenice Mahallesi'nde meydana gelen kazada Abdulkadir Ã‡. adlÄ± kiÅŸi ile birlikte yaralÄ± olarak Mersinâ€™de Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n kimlik bilgileri hakkÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, H.Ã‡.'nin 25 Åžubat 2010 tarihinde Ã¶lÃ¼ bulunan Ã–zlem Ã‡Ä±nar isimli kadÄ±nÄ±n babasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. H.Ã‡.'nin Gaziantep'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Mahmut Erdem cinayetinin de faili olduÄŸu, Tarsus AsayiÅŸ BÃ¼ro ekipleri ile birlikte Tarsus Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Mersin AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tespit edildi. Firari ÅŸÃ¼pheli baba H.Ã‡. tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Mersinâ€™deki Ã¶zel hastanede gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

KorkunÃ§ olaydan 8 yÄ±l sonra yakalandÄ±


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