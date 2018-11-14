KorkunÃ§ olaydan 8 yÄ±l sonra yakalandÄ±

Korkunç olaydan 8 yÄ±l sonra yakalandÄ±
Mersinâ€™in Tarsus ilÃ§esinde 8 yÄ±l Ã¶nce bir bahÃ§ede asÄ±lÄ± olarak bulunan Ã–zlem Ã‡Ä±nar'Ä±n katili olduÄŸu iddia edilen firari baba, kaza yapÄ±nca yakalandÄ±.Â Teyzesinin oÄŸluna kaÃ§an kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve kÄ±zÄ±nÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmeye azmettirdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len baba, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede gÃ¶zlem altÄ±nda tutuluyor.
Ä°ddiaya gÃ¶re, evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± teyzesinin oÄŸlu evli Mahmut Erdem ile kaÃ§tÄ±klarÄ± Gaziantep'te kardeÅŸi 15 yaÅŸÄ±ndaki A.Ã‡. tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 2 Ã§ocuk annesi Ã–zlem Ã‡Ä±nar'Ä±n (22) cesedi Tarsusâ€™ta 25 Åžubat 2010 tarihinde bir meyve bahÃ§esinde aÄŸaca asÄ±lÄ± olarak bulunmuÅŸtu.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, ÅžanlÄ±urfa'dan yÄ±llar Ã¶nce gÃ¶Ã§ ettikleri Tarsus'ta oturan Mahmut Erdem, aynÄ± zamanda teyzesinin kÄ±zÄ± olan ve evli Ã–zlem Ã‡Ä±nar ile 21 Åžubat 2010 tarihinde kaÃ§arak Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te bir tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n evinde yaÅŸamaya baÅŸlayan Mahmut Erdem ve Ã–zlem Ã‡Ä±nar'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± yer aileleri tarafÄ±ndan saptandÄ±. Gaziantep'e gelen genÃ§ kadÄ±nÄ±n akrabalarÄ± ve kadÄ±nÄ±n erkek kardeÅŸi A.Ã‡., konuÅŸma bahanesiyle Mahmut Erdem'i 33 PY 323 plakalÄ± otomobile alarak Gaziantep-ÅžanlÄ±urfa Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki Ã¼st geÃ§ide gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
BazÄ± kiÅŸiler Mahmut Erdem'i tutarken, A.Ã‡. de bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine A.Ã‡. ile diÄŸer yakanlarÄ± jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadesinde, Mahmut Erdem'i namus meselesi iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen A.Ã‡. tutuklandÄ±.Â
Olaydan sonra Ã–zlem Ã‡Ä±nar ise ortadan kayboldu. YakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme ihtimali Ã¼zerine polis tarafÄ±ndan da aranan genÃ§ kadÄ±nÄ±n cesedi 25 Åžubat 2010 tarihinde Tarsus'un Åžahin Mahallesi ile YeÅŸil Mahallesi arasÄ±nda kalan meyve bahÃ§esinde aÄŸaca asÄ±lÄ± olarak bulundu. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã§amaÅŸÄ±r ipiyle asÄ±lÄ± olduÄŸu ve ayaklarÄ±nÄ±n yere deÄŸmesi dikkat Ã§ekti. Bu nedenle kadÄ±nÄ±n namus meselesi yÃ¼zÃ¼nden aile yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan intihara zorlanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ya da boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra cinayete intihar sÃ¼sÃ¼ vermek iÃ§in cesedinin asÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi deÄŸerlendirildi.Â
Olaydan sonra firar eden baba H.Ã‡. 10 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Yenice Mahallesi'nde meydana gelen kazada Abdulkadir Ã‡. adlÄ± kiÅŸi ile birlikte yaralÄ± olarak Mersinâ€™de Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n kimlik bilgileri hakkÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, H.Ã‡.'nin 25 Åžubat 2010 tarihinde Ã¶lÃ¼ bulunan Ã–zlem Ã‡Ä±nar isimli kadÄ±nÄ±n babasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. H.Ã‡.'nin Gaziantep'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Mahmut Erdem cinayetinin de faili olduÄŸu, Tarsus AsayiÅŸ BÃ¼ro ekipleri ile birlikte Tarsus Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Mersin AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tespit edildi. Firari ÅŸÃ¼pheli baba H.Ã‡. tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Mersinâ€™deki Ã¶zel hastanede gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
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