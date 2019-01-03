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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
03.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Korkunç olaydan 53 ay sonra yakalandı

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Korkunç olaydan 53 ay sonra yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde, 2014 yılı Ağustos ayında amcaoğlunu av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve daha sonra boğazını kesen zanlı, jandarmanın operasyonu sonucu 4 yıl 5 ay sonra yakalandı. 

10 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olayda; Karatepe Mahallesinde yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan C.G. ile kardeşi M.G.’nin çocukları arasında Köşk ilçe merkezinde katıldıkları bir düğün sonrasında tartışma çıktı. Daha sonra ayrılan iki grup dönüş güzergahında Karatepe Mahallesi Kösealanı mevkiinde karşı karşıya geldi. Ayı zamanda komşu olan amca çocukları arasında çıkan kavgada M.G’nin oğlu Ahmet Günel, amcası C.G.’nin oğlu Güven Günel’i göğsünden ev tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla boğazını kesti.

Ağır yaralanan ancak tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Güven Günel, 16 ay sonra 22 Aralık 2015 tarihinde Baklaköy Mahallesi Mezarlığı yanında yaya olarak yürürken arkadan gelen bir motosiklet çarpması sonucu kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde 28 yaşında hayatını kaybetti. 

EVİNE GELİP GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan sonra dağlara kaçan zanlı Ahmet Günel, aradan geçen 4 yıla rağmen yakalamadı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığının yenilenen ekibi, amcaoğlu Güven Günel’i boğazını kesmek suretiyle öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle aranan ve yakalanmamak için devamlı yer değiştiren Ahmet Günel’i yakalamak için 4 ay önce çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zanlı Ahmet Günel’in Karatepe Mahallesindeki evine gelip gittiği tespit edildi.

Jandarma asayiş timleri operasyon hazırlığında iken Karatepe Mahallesinden ayrıldığı, Baklaköy ve Başçayır mahallerine gittiği belirlenen Ahmet Günel, yapılan şok uygulamada yakalandı.

Ahmet Günel’in yapılan üst aramasında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Ahmet Günel, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. 

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