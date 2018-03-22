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    Korkunç olayda kan donduran detay... Katliamı 5 yaşındaki çocuk ihbar etti

    SİVAS (İHA)
    22.03.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki katliam gibi cinayetleri, cinayetlerin işlendiği evde gizlenerek ölümden kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğun ihbar ettiği öğrenildi.

    Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de 5 kişinin ölümü ile gerçekleşen pompalı tüfek cinayetlerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gece Fırat Yurdakul, evlenmek istediği ama kızın ailesi karşı çıktığı için evlenemediği Pınar Esen’in evini basıp kızın babası Tarık Esen, dedesi İbrahim Esen ve ninesi Cennet Esen’i pompalı tüfekle öldürüp, arkadaşı olan Taylan Koral ve babası Celal Koral’ı da öldürerek kaçmaya çalışırken Kahramanmaraş’ta yakalanmıştı.

    Fırat Yurdakul tarafından işlenen cinayette hayatını kaybeden Tarık Esen’in ailesi ile birlikte Adana’da yaşadığı, cinayetin işlendiği gün köyüne geldiği öğrenildi. Yurdakul’un evlenmek istediği kızın babası olan Tarık Eser’in bir süre önce Şarkışla Cumhuriyet Savcığı'na avukat aracılığıyla kendisini telefonla tehdit eden Yurdakul’dan şikâyetçi olduğu da ortaya çıktı. Yurdakul’un ise Eser ailesi gibi Adana’da yaşadığı ancak bir yıl kadar önce köyüne döndüğü belirtildi.

    JANDARMA ÇOCUĞU ODADA SAKLANIRKEN BULDU

    Beş kişinin öldürüldüğü köyde silah seslerini köy sakinleri duymazken, cinayetleri İbrahim Eser ve Cennet Eser’in 5 yaşındaki torunları, ninesiyle aynı ismi taşıyan Cennet Eser’in ihbar ettiği ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği sırada evde bulunan ve katilden gizlenen minik Cennet’in katil evden çıktıktan sonra dedesinin telefonuyla annesini arayarak yaşananları anlattığı anlaşıldı. Çocuğun ihbarı üzerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minik kız çocuğunu bir odada gizlenirken buldu.

    Evlenmek istediği kızın babası, babaannesi ve dedesini öldüren katil daha sonra köy merkezinde bulunan büfeye giderek kaçmak için arkadaşı olan Taylan Koral’dan aracını istedi, ancak Koral aracını vermeyince katil bu kez Taylan Koral ve babası Celal Koral’ı da aynı pompalı tüfekle öldürüp 58 SC 872 plakalı aracı çalarak köyden ayrıldı. Katil Adana’ya gitmek isterken Kahramanmaraş’ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın bagajında cinayetlerde kullandığı pompalı tüfeğin yanı sıra büfeden aldığı alkollü içecekler bulundu.

    Pompalı tüfekli katliam: 5 ölüSivas’ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Öldürdüğü bakkal dükkanı sahibinin otomobiliyle kaçan saldırgan Kahramanmaraş'ta yakalandı. Fırat Yurdakul'un sevdiğini söylediği kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i tartışma sırasında otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi. İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi. 5 kişiyi vahşice katleden caninin sözleri pes dedirtti: “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum” dedi.
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    Etiketler: Sivas , Cinayet , ÇOCUK , gündem
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