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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)
21.09.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Korkunç olayda hayatını kaybetmişti! Son sözleri bunlar oldu

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Korkunç olayda hayatını kaybetmişti! Son sözleri bunlar oldu

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, eşi Murat Yıldızlı'yı ayı saldırısından kurtaran Ayşe Yıldızlı, "Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı, aldım, ayıya vurdum. Eşimi bıraktı, beni kolumdan ısırıp, kaçtı. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi. Çok büyüktü, hala şoktayım" dedi.

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  • Korkunç olayda hayatını kaybetmişti Son sözleri bunlar oldu
  • Korkunç olayda hayatını kaybetmişti Son sözleri bunlar oldu
  • Korkunç olayda hayatını kaybetmişti Son sözleri bunlar oldu
  • Korkunç olayda hayatını kaybetmişti Son sözleri bunlar oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün sabah, Uzundere'ye 20 kilometre uzaklıktaki 1630 nüfuslu Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 600 metre uzaklıktaki bahçelerine ceviz toplamaya çıkan Yıldızlı çifti, ayı ile karşılaştı. Ayı, Murat Yıldızlı'ya saldırıp, yere düşürdü, daha sonra da altına alıp, pençe darbeleriyle yaraladı

Ayşe Yıldızlı, eşini kurtarmak istedi. Başaramayınca da yerden aldığı taşı ayıya vurdu. Murat Yıldızlı'nın üzerinden kalkan ayı, Ayşe Yıldızlı'nın kolunu ısırıp,

kaçtı.

YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜ

Ayı daha sonra evinin arka tarafında oturan Mustafa Öneş'e (83) saldırdı. Ayı, yaşlı adamı,  pençeleriyle boynundan ve sırtından ısırarak, ağır şekilde yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine koşan Gülsün Öneş, komşulardan yardım istedi.

Ayı, bir süre sonra Öneş'i bırakıp, bölgeden uzaklaştı. Mustafa Öneş, ihbar üzerine gelen ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe-Murat Yıldızlı çifti ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

'BENİ AYI YEDİ'

Acılı eş Gülsün Öneş, eşinin ayı tarafından parçalanan kıyafetlerini göstererek, yaşananları gözyaşı içinde şöyle anlattı:

"Eşimin çığlıklarına evden çıktım.  'Beni ayı yedi, yardım et' dedi. Boynunu delmişti ayı, kanlar akıyordu. Yazmamı boynuna bağladım, kanlar akıyordu.  Ayı canını alıp gitmiş, göremedim. 'Nereye gitti?' dedim, eliyle işaret etti. 

Daha da konuşamadı. Komşulara 'yardım edin' diye bağırdım. Komşular koştu, ambulans geldi. Keşke ben otursaydım onun yerinde, beni yeseydi ayı. Adamım gitti, kimsem kalmadı. Çalışamıyorum ben nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim? Adam değildi, baldı. 40 sene beraber kaldık. Tek kötü sözünü duymadım."

MAHALLELİ KAHRAMAN KADIN OLARAK İLAN ETTİ

Kocasını ayının saldırısından kurtardığı için mahallesinde 'kahraman' ilan edilen Ayşe Yıldızlı ise "Eşimle, bahçeye ceviz toplamaya gidiyorduk. Eşim önde, ben arkasındaydım. Karşımıza ayı çıktı. Eşimin üstüne çıktı.

Ayıya sarıldım eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı, aldım ayıya vurdum. Elimde çanta vardı, kova vardı. Ayının altına aldığı eşimi kurtarmak için uğraştım. Bağırarak, parçalıyordu kocamı. Taşla vurduktan sonra eşimi bıraktı, beni kolumdan tuttu.

Isırdıktan sonra, gitti. Eşimin diz kapağı kırıldı. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi. Annemin duası ve Allah'ın izniyle kurtulduk. Eşime, 'hadi gidelim ayı tekrar gelir, öldürür bizi' dedim.

Kalkamadı, ambulansın gelmesini bekledik. Babasını aradık yardım istedik. Savaştan çıktık. Allah bizi kurtardı. Hala şoktayım, kendime gelemedim. Ayı çok büyüktü, boğa güreşlerindeki tosunlar gibiydi, boz ayı" dedi.

MAHALLELİ DIŞARI ÇIKMAKTAN KORKUYOR

Mahalle sakinleri de ayı saldırısının ardından dışarı çıkamaz hale geldiklerini, bahçelerine gidemediklerini anlattı. Ayının vatandaşları tedirgin ettiğini söyleyen Muhtar Ali Acar, "Uludağ Mahallesi'nde hasat zamanı ancak hayat durdu. Çünkü insanlar korkudan bahçelerine gidemiyor.

Tek değil iki ayı var. Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar ve jandarma acilen ayıları yakalayıp, ya koruma altına alsın ya da itlaf etsin. Bin haneli köy mağdur durumda. Kimse bahçesine gidemiyor, ceviz, üzüm, incir, domates, fasulye, Trabzon hurması, kızılcık, patates sökümü ama kimse toplayamıyor.

Milli Parklar'dan ekipler geldi. Drone ile ayının yerini tespit ettiler ancak hiçbir şey yapmadan gittiler. Ayı canı insandan daha mı değerli? Burası Yedigöller'i ile ünlü turizm bölgesi olduğu için hafta sonları yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Nüfus oranı yazın özellikle 5 kat artıyor. Turistlerinde can güvenliği için acil çözüm bulunması lazım. Ayının kime saldıracağı belli değil" diye konuştu.

Ayı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Öneş, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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