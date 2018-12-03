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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
03.12.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Korkunç olayda flaş gelişme! 605 lira için değer mi...

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Korkunç olayda flaş gelişme! 605 lira için değer mi...

ANTALYA’da ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman’ı (62) parası ve cep telefonunu almak için boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Musa Gülbahar ile Caner Demirci, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 tutuklu sanığa ’yağma’ suçundan da 15’er yıl hapis cezası verdi.

Emel- Sevgi Taner İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman, 11 Mayıs akşamı eve gitmeyince yakınları polise başvurdu. Polis, Kahraman’ın bulunması için çalışma başlatırken, 12 Mayıs sabahı saat 06.00 sıralarında, Konyaaltı Sahili’nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi.

Bölgeye giden ekipler, cesedin Ahmet Kahraman’a ait olduğunu belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirip falezlerden düştüğü değerlendirilen Kahraman’ın otopside, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahraman’a ait çantayı ise Altındağ Mahallesi 162 Sokak’taki çöp konteynerinde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çantanın bulunduğu konteynere 50 metre uzaklıktaki 2 kişinin cep telefonu kılıfını yere attığını belirledi.

Eşkali belirlenen şüphelilerden Musa Gülbahar (36) kaldığı pansiyonda, diğer şüpheli Caner Demirci (36) ise bir eğlence mekanı girişinde yakalandı. Kahraman’la bir parkta tanıştıklarını yürüyerek falezlere gittiklerini anlatan sanıklar, cinayetle ilgili birbirini suçladı. Yapılan incelemeler sonucunda sanıkların, Kahraman’ın çantasındaki 605 TL’yi alıp, eğlence mekanında harcadığı belirlendi. Cep telefonunu ise Musa Gülbahar’ın aldığı tespit edildi.

Tutuklanan 2 sanık hakkında ’nitelikli adam öldürme’ ve ’yağma’ suçlarından dava açıldı. Musa Gülbahar ve Caner Demirci bugün son kez hakim karşısına çıktı. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraatlarını istedi. Mahkeme, 2 sanığa ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ’yağma’ suçundan da 15’er yıl hapis cezası verdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.12.2018)
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