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    Korkunç olay... Zamana karşı yarış

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde kiraz toplarken merdivenden düşen Adem Orçan’ın boynuna inşaat demiri saplandı. Yaralanan Orçan, boynundaki demirle hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Orçan, durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

    Olay, Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kadirli Caddesi’nde meydana geldi. Adem Orçan, kiraz toplamak için bahçe duvarına dayadığı merdivene çıktı. Kiraz toplarken birden dengesini kaybederek üzerine düştüğü inşaat demirlerinden biri Orçan’ın boynuna saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orçan’ın boynundaki demir çıkartılamayınca itfaiye ekipleri demiri kesti. Boynunda demirle Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Adem Orçan, acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

     

    Etiketler: kaza , gündem
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