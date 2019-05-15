Şoke eden olay! Yavru köpeği çitlerin üzerinden fırlatıp attı
İzmit'te fabrika sahasında görevli bir kişi, işçilerin beslediği yavru köpeği çitlerin üzerinden fırlatıp attı. Köpek yerde acı içerisinde kıvrandı.
Olay, İzmit Alikahya'da bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrika sahasında işçilerin yaptığı kulübede beslediği köpeğin yanına giden sevkiyat sorumlusu K.K., tutarak çitlerin yanına götürdü. K.K., daha sonra yavru köpeği havaya fırlatarak çitlerin gerisine attı. Kaldırıma düşen köpek, acı içerisinde kıvrandı.
Görüntüler çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, K.K.'nin davranışı tepki gördü. İddiaya göre, K.K. fabrika sahasında köpek için yapılan kulübeyi de yıktı.
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