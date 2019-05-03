KorkunÃ§ olay Yanan aracÄ±n bagajÄ±ndan kÃ¼le dÃ¶nmÃ¼ÅŸ erkek cesedi Ã§Ä±ktÄ±

Korkunç olay! Yanan aracÄ±n bagajÄ±ndan küle dönmüÅŸ erkek cesedi çÄ±ktÄ±
Hatayâ€™da yanarak kÃ¼le dÃ¶nen aracÄ±n bagajÄ±ndan erkek cesedi Ã§Ä±ktÄ±.Â HayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸahsÄ±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Turfanda Mahallesi nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ±, Mehmet KÄ±ssa (32) olduÄŸunu tespit etti.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, YayladaÄŸÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± YukarÄ± OkÃ§ular Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bir aracÄ±n yandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan itfaiye ekipleri, yanan araca mÃ¼dahale ederek kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len araÃ§ta ve olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemede, aracÄ±n ateÅŸe verilerek terk edildiÄŸi ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerine inceleme baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan inceleme sonunda, kÃ¼le dÃ¶nen aracÄ±n bagaj kÄ±smÄ±nda yanmÄ±ÅŸ halde bir erkek cesedi olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Â
Cinayet ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, hayatÄ±nÄ± kaybeden YayladaÄŸÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± Turfanda Mahallesi nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ±, Mehmet KÄ±ssa (32) olduÄŸunu tespit etti.Â
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucunda, olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ± Ã¼zerine bir kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
YayladaÄŸÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle