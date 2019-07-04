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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
04.07.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Korkunç olay.... Üzerine traktör sürdüler

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Korkunç olay.... Üzerine traktör sürdüler

KONYA'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen Rahim Eken (24) yaşamını yitirirken, babası Mustafa Eken (56) de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Eken ve babası Mustafa Eken'in yanına, iddiaya göre, tarlada çalıştıkları sırada aralarında husumet olan Sezai Ö., Hüseyin Ö. ile Emirhan Ö. geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Bu sırada traktöre binen Hüseyin Ö., çalıştırıp, baba ile oğlunun üzerine sürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Rahim Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eken ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Olay sonrası kaçan yaralı şüpheliler ise Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

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