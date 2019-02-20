Korkunç olay! Üniversite öğrencisi bu halde bulundu...
Bolu'da, üniversite öğrencisi Rıfat S. (21), sulama kanalının üzerine kurulu köprünün korkuluklarına iple asılı bulundu. Polis, olayın intihar olduğu üzerinde duruyor.
Olay, sabah saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Dereboyu Sokak'ta meydana geldi. Mahalle muhtarı Mehmet Özbey, saat 08.00 sıralarında muhtarlık ofisine giderken, sulama kanalının üzerine kurulu köprünün korkuluklara asılı halde bir erkek gördü. Özbey, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, asılı olan kişinin üniversite öğrencisi Rıfat S. olduğu tespit edildi.
Rıfat S.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.
Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.
KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ
Bolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbolu takımında oynayan Rıfat S.'nin gayet neşeli olduğu ve bilinen bir sorununun olmadığı ifade edildi.
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