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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/DHA
04.03.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Korkunç olay sonrası yakınları saldırganın evini taşladı

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Karaman'ın Çakırbağ köyünde, Bekir Kadıoğlu, evinin karşısında koyun otlatmak için arazi kiralayan Mikail Duran'ı (30) hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olayın ardından Duran'ın yakınları, Kadıoğlu'nun evine taşlarla saldırdı. Jandarmanın, saldırıdan önce Kadıoğlu'nu gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırdığı öğrenildi. 

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  • Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı
  • Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı
  • Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı
  • Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Duran'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Duran da Kadıoğlu'na araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeğiyle Duran'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Duran, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Duran, kurtarılamadı. Mikail Duran'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, Bekir Kadıoğlu'nun evinin önünde toplanmaya başladı. Jandarma ekipleri ise Kadıoğlu'nu gözaltına alıp, eşini ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'yi bulan Duran'ın yakınları, Kadıoğlu'nun evine taşlarla saldırdı. Kalabalık, jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Mikail Duran'ın cansız bedeni ise otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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