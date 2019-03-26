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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.03.2019 - 06:00, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Sevgilisinin evine tırmanıp bıçakla dehşeti yaşattı

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Korkunç olay! Sevgilisinin evine tırmanıp bıçakla dehşeti yaşattı

ADANA'da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak girdi. Türkmenistan uyruklu Selbi B., karşısında Şamil Y.'yi görünce çığlık attı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. kendisini ve sevgilisini bıçakla yaraladı.

Olay, Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Şamil Y.’ birinci katta oturan sevgilisi Türkmenistan uyruklu Selbi B.’nin evine tırmanarak girdi.

Selbi B. sevgilisi olan Şamil Y.’in eve girdiğini görmesi üzerine korkudan yardım çığlıkları attı. İkili bir anda boğuşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. boğuşma sırasında kendisini ve sevgilisi Selbi B.’yi yaraladı.

Kavga sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgiliyi güçlükle ayırabildi.

DOLANDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Türkmenistan uyruklu sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia eden Şamil Y., ”Beni 30 bin TL çarptı, hala beni tehdit ediyor mesaj atıyor. Arıyor diyor ki, 'Karın ve çocuğun var seni rezil ederim.' Bugün çağırdı beni yine geldim. Benden 5 bin TL istiyor. Benim hayatımı aldı. Bunun yüzünden çoluk çocuğu terk ettim” ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri Selbi B. ve Şamil Y.’yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Şamil Y. tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.

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