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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.06.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Pencereden düşen bebek...

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Karaman’da pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan bebek, hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi. 

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  • Korkunç olay Pencereden düşen bebek...
  • Korkunç olay Pencereden düşen bebek...
  • Korkunç olay Pencereden düşen bebek...
  • Korkunç olay Pencereden düşen bebek...
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Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte geldiği dedesinin evinde ailesinden habersizce pencereye çıkan 9 aylık O.K., sinekliğe yaslanması sonucu 10 katlı apartmanın 2. katından yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü.

Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından bebeği Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kafatası ile omzunda kırık olan bebeğin ciğerinde de kanama tespit edildi. Doktorlar bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bunun için Konya’dan hava ambulansı istendi.

Konya’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı kısa sürede Karaman Devlet Hastanesine iniş yaptı. Burada ambulans içinde hazır bekletilen bebek, hava ambulansına alınarak Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi ise bebeğin düştüğü binada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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