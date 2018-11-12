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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
12.11.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Narenciye posasının altında kalan çocuk için seferber oldular

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ADANA'da kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15) boş araziye kamyondan dökülen narenciye posasının altında kaldı. Yeloğlu'nu kurtarmak için cankurtaran ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu. Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir meyve suyu fabrikasından çıkan narenciye ürünlerinin posasının yüklü olduğu 01 DUP 64 plakalı kamyon, yükünü boş bir araziye dökerken, bu sırada gelen ve posaların içindeki plastik meyve kasalarını almak isteyen atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu, dökülen posaların altında kaldı.

Kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir'in ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekiplerine destek veren vatandaşlar, narenciye posasının altında kalan Halil Yeloğlu'nu kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

"GÖREMEYİNCE POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİM"

Daha sonra ulaşılan çocuk, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen kamyon sürücüsü  Selahattin Muhacir, "Ben yükümü boşaltacağım sırada kamyonun yanına yaklaşınca uzak durması için uyardım. Yükü boşalttıktan sonra onu çevrede göremeyince polisi arayıp yardım istedim. Neyse ki yaşıyor" dedi. Hastaneye götürülen Halil Yeloğlu'nun tedaviye alındığı öğrenildi.

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