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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/DHA
17.01.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Kuyumcuyu ellerini kelepçeleyip, yakmışlar

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Korkunç olay! Kuyumcuyu ellerini kelepçeleyip, yakmışlar

Antalya'da kaybolduktan bir hafta sonra ormanlık alanda cesedi bulunan ve İran uyruklu 3 kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan kuyumcu Vedat Şenay'ın (54), elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra diri diri ateşe verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı.

3 İranlının tutuklu olarak yargılandığı davadan mütaalasını açıklayan savcı, "Canlı bedenine benzin dökmek ve kumaş parçalarıyla tutuşturmak suretiyle yakarak öldürdükleri anlaşılmıştır" dedi. Savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

Antalya'da, 2017 yılının Nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması yapıldı.  Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveırımonji ile taraf avukatları katıldı. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan 3 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca Vedat Şenay'ın kesin ölüm nedeninin 'yanarak' olarak tespit edildiğini kaydeden Savcı, otopsi raporunda cesedin boksörün gard pozisyonuna yakın pozisyonda bulunduğuna, boğma izi olmasına rağmen boyunda kırığa rastlanmadığına ve vücudun bütün kemiklerinin sağlam olduğuna dikkat çekildiğini kaydetti.

'CANLI OLARAK YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR'

Savcı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, “Cesedin el bileklerinde tespiti yapılan kısmen yanmış beyaz plastik kelepçe ve bu hizada el bileği yüzünde tespiti yapılan soluk renkli yatay hat dikkate alındığında cesedin vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette travmatik bir darp cebir izine rastlanılmadığı gibi maktulün yakıldığı yere el bilekleri beyaz renkli plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunulduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesi vasıtasıyla canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir" dedi.

Korkunç olay Kuyumcuyu ellerini kelepçeleyip, yakmışlar

Savcı, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir büroda sanıklar ile maktulün ilk kez bir araya geldiklerini, bilinmeyen bir nedenle sanıkların maktulü darp ederek etkisiz hale getirdiklerini anlattığı mütaalasında “Sanıklar daha sonra maktulün ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra ormanlık alana götürerek canlı bedenine benzin dökmek ve kumaş parçalarıyla tutuşturmak suretiyle yakarak öldürdükleri kanaatine varılmıştır" dedi.

Savcı iddianamede 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmaları istenilen sanıklara 'iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verilmesini talep etti.

Duruşma karar için ertelendi.

 

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