Korkunç olay küçük kızın her şeyi abisine anlatmasıyla başladı! Ses kaydındaki ifadeler şoke etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorkunç olay küçük kızın her şeyi abisine anlatmasıyla başladı! Ses kaydındaki ifadeler şoke etti
GeriGündem Korkunç olay küçük kızın her şeyi abisine anlatmasıyla başladı! Ses kaydındaki ifadeler şoke etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan DÖNMEZ-Yaşar COŞKUN/KONYA (DHA)
08.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Korkunç olay küçük kızın her şeyi abisine anlatmasıyla başladı! Ses kaydındaki ifadeler şoke etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç olay küçük kızın her şeyi abisine anlatmasıyla başladı! Ses kaydındaki ifadeler şoke etti

Konya'da oğlu ile kızına 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.K.'nin (42), 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında çocuklarının psikolojilerinin yerinde olmadığını öne süren A.K., ''Kızım ve oğlum internet hastasıdır. Psikolojileri yerinde değildir. İkisini de mavi balina oyununu oynarken görmüştüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Olay, şu an 14 yaşında olan kız çocuğunun geçen yıl aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı. Ağabey de annesi Z.K.'ye babasının 11 yaşındayken kendisine top almaya geldiği evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip kız kardeşini istismardan kurtarmasını istedi.

Küçük kız kendisiyle konuşan annesine de babasının kendisini 7 yaşından itibaren evde kimsenin olmadığı zamanlarda taciz ettiğini, geçen yıl yaz tatilinde babasıyla yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ettiğini belirtti.

60 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anne Z.K., jandarmaya şikayetçi oldu. Geçen ocak ayında gözaltına alınıp tutuklanan baba A.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki çocuk da devlet koruması altına alındı.

“EN UFAK BİR ŞEYDE KIZIYORSUN, DOKUNMAMA İZİN VERMİYORSUN’’

Soruşturma aşamasında dinlenen ve mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydında babanın kızına, ''İyi düşün. Herkes gittikten sonra tek olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Anlamıyorum, seni sevmenin neresi mantıksız. Çok seviyorum. En ufak bir şeyde kızıyorsun, dokunmama izin vermiyorsun, sevmeme izin vermiyorsun. Sağına, soluna dokununca bir şeyler mi eksiliyor sanki" dediği ortaya çıktı.

‘ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZUK, MAVİ BALİNA OYNUYORLAR’

Tutuklu baba A.K. dün görülen ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyip çocuklarının internette 'mavi balina' adlı oyunu oynadığı için psikolojilerinin bozuk olduğunu öne sürdü.

A.K., “Ben çocuklarımdan bu şekilde ithamlar beklemiyordum. Oğlum 2014 yılında böyle bir olayın gerçekleştiğini söylüyor. Fakat neden beş yıl boyunca kimseye söylememiş. Kızım ve oğlum internet hastasıdır. Psikolojileri yerinde değildir. Mavi balina adlı oyunu oynarken kendilerini görmüştüm. Eşim, çocukları benden uzaklaştırıyordu. Kendisiyle de 8-10 yıldır cinsel yönden problem yaşıyorduk. Problem bendeydi ve eşim bana ihanet ediyordu. Çocukların benim hakkımda ifade vermelerinin nedeni eşimle aramızdaki problemler. Çocuklarıma cinsel yönde bir davranışta bulunmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

A.K., mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydındaki sesin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Anne Z.K. ise sesin eşine ait olduğunu, babasının kızına bakışlarının farklı olduğunu, kızının son zamanlarda babasından çekindiğini, aynı ortamda kalmak istemediğini, dokunduğunda ağladığını gördüğünü anlattı. Eşinin cinsel hayatlarıyla ilgili anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden anne A.K.'nin daha önce İzmir'de genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğunu ve bu olaydan ceza aldığını söyledi.

Çocukların da ifade verdiği duruşma tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının incelenmesi için ertelendi.

Duruşmaya katılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ile gönüllü avukatlar, çocukların ve ailenin yanında olduklarını açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ege'yi sarsan deprem! İzmir'de büyük panik yaşandı....
Erbil saldırısının planlayıcıları öldürüldü
Mide bulandıran ifadeler! 11 yaşındaki kızdan babasına telefon: 'Beni kurtar'
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini duyurdu