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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Küçük çocuk altında kaldı…

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Kahramanmaraş’ta bir apartmanın girişinde oyun oynayan bir çocuğun üzerine demir kapı devrildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın ön tarafına gelen çocuklar apartmanın girişindeki yaklaşık 6 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı etrafında oynamaya başladı. Kapı etrafında oynayan çocuklardan Hüseyin Kaynar’ın (9) üzerine bir anda demir kapı devrildi. Arkadaşı ise Hüseyin’i kurtarmaya çalıştı. Gürültü sesiyle iş yerinden dışarı çıkan Ali Coşkun'da demir kapıyı çocuğun üzerinden kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri küçük Hüseyin’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yörük Selim Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Yaralı çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

"KAPI DAHA ÖNCE BAŞKA BİR ÇOCUĞUN ÜZERİNE DEVRİLDİ İDDİASI"

Oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen baba Emin Kaynar ise daha önce de bu kapının başka bir çocuğun üzerine devrildiğini iddia etti.

Olay sonrası adli süreci başlattığını belirten Kaynar, “Oğlumun anlattığına göre, arkadaşlarıyla birlikte kapının önünde oynarken kapı üzerine düşmüş ve kaçamamış. Ben o sırada iş yerindeydim ve acilen hastaneye gittim. Doktorlar ilgilendi ve durumunun ciddi olduğunu söylediler. Çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi ve iç kanama olmadı hayati tehlikeyi atlattı. Şuan için 5-6 kaburgası kırık. Bu kapı, tam tarihini hatırlamıyorum ama başka bir çocuğun üzerine daha düştü. İkincisi de benim çocuğum. Daha kaç çocuğun üzerine bu kapı düşecek ve tedbir alınacak merak ediyorum. Ben gereken yasal işlemi de başlattım” dedi.

Olay anında çocuğu demir kapının altından kurtaran Ali Coşkun ise “Biz iş yerinde oturuyorduk ve dışarı çıktığımda kapının çocuğun üzerine düştüğünü gördüm ve kapıyı kaldırarak çocuğu çıkarttık. 112’ye haber ettik ve hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.

Korkunç olay Küçük çocuk altında kaldı…


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