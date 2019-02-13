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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
13.02.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Korkunç kaza! 700 metre sürüklendi

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ADANA'da, karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan kadın, ardından geçen kamyonetin altında kalıp, yaklaşık 700 metre sürüklendi. Kimliği belirlenemeyen kadın yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

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  • 700 metre sürüklendi
  • 700 metre sürüklendi
  • 700 metre sürüklendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Ali Seyit A. yönetimindeki 33 D 8096 plakalı otomobil, bölünmüş yoldaki refüjdeki demir bariyerlerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup düşen kadın, yoldan geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin altında kaldı.

Kamyonetin yaklaşık 700 metre altında, Seyhan ilçesi Sabancı Merkez Camii'nin önüne kadar sürüklenen kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü kaçarken, Ali Seyit A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ali Seyit A.'yı gözaltına alan polis, kaçan kamyonetin yakalanması ve ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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