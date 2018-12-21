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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA,(DHA)
21.12.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

Korkunç olay.. Genç kadın ve bir kişi ölü bulundu

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Korkunç olay.. Genç kadın ve bir kişi ölü bulundu

KONYA’da, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Mehmet G., tarafından bıçaklanan Hediye İnanç (34) ile arkadaşı Semi Oğuz Deniz, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak’taki iş yerinde meydana geldi. Kreş sahibi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı Semi Oğuz Deniz’ın iş yerindeÿoturduğu sırada yanlarına 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G., geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G., iddiaya göre İnanç ve Deniz’e bıçakla saldırıp kaçtı.

"YAŞAMINI YİTİRDİ"

Çevredekiler, Deniz’in iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu’ya durumu bildirdi. Sucu da, iş yerine geldiğinde İnanç ve Deniz’i kanlar içinde görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Hediye İnanç, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırılan Deniz de ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan Mehmet G.’nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

’İÇERİSİ KAN GÖLÜYDÜ’

Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz’i kanlar içinde bulan Deniz’in komşusu Sedat Sucu, ” Yoldan geçenler, karşıdaki iş yerinin camlarını kırık olduğunu söyledi. Bizde durumdan şüphelenip iş yerine baktığımızda kadın duvara yaslanmış şekilde, adam da yerde kanlar içindeydi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Biz içeri girdiğimizde içeri adeta kan gölüydü. Vücutlarında defalarca bıçaklanmışlar. ”dedi.

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