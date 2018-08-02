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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ÇORUM (İHA)
02.08.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Engelli genci bu halde buldular…

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Korkunç olay! Engelli genci bu halde buldular…

Çorum’da engelli bir genç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildi. Gözünde ve kolunda morluklar oluşan engelli gencin ailesi suçluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Olay, hafta sonu Çorum'da meydana geldi. İddialara göre, Güler Kayacı akşam eve gelmeyen oğlu Alperen Kayacı’yı aramak için dışarı çıktı. Esnaflara ve vatandaşlara oğlunu soran anne Kayacı, daha sonra oğlunu PTT Merkez Şubesi’nin arkasında darp edilmiş halde buldu. Bunun üzerine anne Kayacı, engelli oğlunu alarak hastaneye götürdü. Burada tedavisi yapılan engelli genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

Oğlunun darp edilmesine tepki gösteren anne Güler Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyledi. Oğlunun akşam gelmemesi üzerine evden çıkarak çocuğunu aramaya başladığını dile getiren Kayacı, "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT’nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu" dedi.

"Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz?" diye soran anne Kayacı, “Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler” diye konuştu.

"ALPEREN’İ GÖREN HERKES ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYOR"

Çocuğuna darp edenleri görenlerin emniyet güçlerini aramalarını isteyen anne Güler Kayacı, "Ellerimi tuttular arabaya bindirdiler diyor. Üç gündür olayın şokunu üzerinden atamıyor. Alperen’i kim otomobile aldıysa, polisi arasın. Kimsenin yanına yaptığı kar kalmasın. Bütün engellilerimiz evlerinde saklı kalmasın. Onların gezmek hakkı yok mu? Benim çocuğumun kimseye zararı yok. Küfür bilmez, kimseye zarar vermez. Yol boyu gider yol boyu gelir. Alperen’i gören herkes adaletin yerini bulmasını istiyor. Çocuğum hata yaparsa arasınlar polisi arasınlar ve bize bildirsinler. Korunmasız halde çocuğu kollarından tutup vurmuşlar" ifadelerini kullandı.

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