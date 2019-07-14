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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.07.2019 - 01:27, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

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Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Fatih’te bir haftadır kötü kokuların geldiği bir daireye giren polis ekipleri 60 yaşlarındaki Muhittin Yıldız adlı bir kişiyi, elleri ve ayakları bağlanmış battaniyeye sarılı halde öldürülmüş olarak buldu.

Olay, Karagümrük Mahallesi Zeynel Ağası Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında saat 20:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bina sakinleri bir haftadır kötü kokular gelen daireyi polise bildirdi.

POLİS MASKEYLE DAİREYE GİRDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği dairede Muhittin Yıldız’ın elleri ve ayakları bağlanmış battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni bulundu. Öldürülmüş olduğunu anlaşılan Muhittin Yıldız’ın cenazesinin çürümeye başladığı belirlendi. Yıldız’ın cansız bedeninin çürümeye başlaması sebebiyle sokağa ceset kokusu yayılırken vatandaşlar burunlarını tutarak sokaktan geçti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme ve delil araştırması yaparken evde inceleme yapan polis ekiplerinin kökü koku nedeniyle maske takarak binaya girdiği görüldü.

Korkunç olay Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

YATAK ODASINDA BULUNDU

Olayla ilgili açıklama yapan bir apartman sakini, "Kedi öldü diye söylüyorlardı. Kedi veya fare öldü diye bodruma bakıyorduk. 1 haftadır bu konu vardı. Komşu daireden koku geliyor dedi. Sonra polis geldi. Polis önce çöp olabilir dedi sonra çilingir yardımıyla daireye girdiler. Yatak odasında bulunmuş" dedi.

Korkunç olay Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Korkunç olay Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

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