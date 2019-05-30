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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - İHA
30.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Korkunç olay... Dövüp Meriç Nehri'ne attılar

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Edirne’de, Türkiye-Yunanistan sınır hattında kaçak göçmenlerin ‘geri itme’ dramı devam ediyor. Yunan polisi tarafından elektrikli şokla etkisiz hale getirildikten sonra plastik mermi sıkılan ve sopalarla öldüresiye dövülen göçmenler, Meriç Nehri'ne atıldı. 

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  • Bu kez de plastik mermi ve şok cihazı kullandılar
  • Bu kez de plastik mermi ve şok cihazı kullandılar
  • Bu kez de plastik mermi ve şok cihazı kullandılar
  • Bu kez de plastik mermi ve şok cihazı kullandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'dan anlaştıkları organizatöre para vererek, Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Mısır uyruklu Hasan Mahmut ve Ahmet Samir ile Irak uyruklu Ahmet Samir, Selanik'e gitmek için Dimetoka'da otogara gitti.

Burada Yunan polisine yakalanan kaçak göçmenler, iddiaya göre, 2 gün aç bırakılıp, şok cihazı, cop ve plastik mermi kullanılarak, darbedildikten sonra Meriç Nehri kenarına getirildi. Burada da plastik mermiyle vurulan göçmenler, zorla Türkiye'ye gönderildiğini iddia etti. 

Türkiye tarafında askerlerce yakalanan kaçak göçmenler, hastaneye götürüldü ve tedavileri yapıldı. Türkiye'de askerlerin kendilerine çok iyi davrandığı anlatan Iraklı İbrahim Hıdır, "Bizi yakaladıklarında konuşma fırsatı vermeden vurmaya başladılar. Daha sonra bize elektrik vererek, işkence yaptılar. Ayaklarımıza plastik mermi sıktılar. Ellerimize ters kelepçe yaparak, bizi dövdüler" diye konuştu. 

Mısırlı Hasan Mahmut ise Yunan polisinin kendilerini ıssız yere götürüp, işkence yaptığını dile getirerek, "Issız bir yere götürdüler. Kamp yeri değildi. Kıyafetlerimizi üzerimizden aldılar. Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp, elektrik copla bizi dövdüler" dedi. 

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