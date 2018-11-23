Korkunç olay doktorun morlukları görmesiyle ortaya çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeğini darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, annesi tarafından burun kanaması şikayetiyle Bayramiç Devlet Hastanesine getirilen 1,5 yaşındaki E.A. muayene edildi.
Bebeğin vücudundaki morlukları görünce şüphelenen doktorlar, durumu polise bildirdi.
Tedavisinin ardından bebek ile anneyi koruma altına alan polis ekipleri, baba F.A'yı (32) çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına aldı.
F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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