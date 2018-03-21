KorkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, devraldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼fenin bilgisayarÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

Olay Bursaâ€™nÄ±n Osmangazi ilÃ§esinde 2016 yÄ±lÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, o dÃ¶nemde motosiklet tamirciliÄŸi yapan FÄ±rat GÃ¶karslan, yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 15-18 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki A.Åž., K.A., M.C.A. ve E.T. ile bu Ã§ocuklarÄ±n arkadaÅŸlarÄ± olan F.A. ve S.F.â€™ye farklÄ± zamanlarda kendisine ait iÅŸyerinde cinsel istismarda bulundu. GÃ¶karslan daha sonra tamirhanesini satarak bÃ¼fe aÃ§tÄ± ve burada da sÄ±k sÄ±k yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklara bÃ¼fenin arkasÄ±ndaki depoda istismarda bulundu. Ã‡ocuklara da kendi aralarÄ±nda iliÅŸkiye girmeleri iÃ§in baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len FÄ±rat GÃ¶karslan, bu anlarÄ± kendi cep telefonu ile kaydetti. Ã‡ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bÃ¼fedeki bilgisayarÄ±na aktaran GÃ¶karslan bir sÃ¼re sonra iÅŸyerini baÅŸka birine devretti. BÃ¼fenin yeni sahibi ise bilgisayarÄ± incelerken istismar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca, polise haber verdi.

GeÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklanan Fatih GÃ¶karslan hakkÄ±nda, Bursa 4â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde istismarda bulunduÄŸu 6 Ã§ocuk iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± 'Ã§ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±' ve 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma' suÃ§larÄ±ndan, 30â€™ar yÄ±ldan toplam 180 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

DuruÅŸmada ifade veren sanÄ±k GÃ¶karslan, ÅŸikÃ¢yetÃ§i olan 6 Ã§ocuktan 4â€™Ã¼nÃ¼n yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, kendileri ile iliÅŸkiye girmediÄŸini, yalnÄ±z bazÄ±larÄ± ile ÅŸakalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunda da art niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

MaÄŸdurlarÄ±n yaÅŸlarÄ±nÄ±n 18â€™den kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ± nedeniyle basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±k Fatih GÃ¶karslanâ€™Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.