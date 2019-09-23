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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

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Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D’nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesine kaldırılan E.B.D.’nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

Korkunç olay Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Bahadır D.ÿtatil için memleketlerine gittiklerini belirterek, "Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. Yüzmek için plaja gittik. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin. Ben yanından ayrıldım kıyıya doğru çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. Kızıma o an ne oldu diye sorduğumda parmağım dedi. Parmağına baktığımda beyazlık gördüm elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı. Kızımın parmağının o kısmını kaybettik. Kızımın psikolojisinin düzelmesi için yardım alıyoruz" dedi.

Korkunç olay Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Balon balığının ısırması sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybeden E.B.D., "Ben denize girmiştim yüzüyordum. Parmağımda bir şey hissettim. Bir iki kere elime bir şey değdi. Üçüncüsünde elimi ısırdığında elimi çektim sudan parmağımı o şekilde görünce çok korktum. O sırada yanıma ailem geldi ve beni hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Korkunç olay Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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