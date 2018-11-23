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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
23.11.2018 - 00:07, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Defalarca bıçaklandı, ölüme terk edildi

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Korkunç olay! Defalarca bıçaklandı, ölüme terk edildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından defalarca bıçaklanan vatandaş, yaklaşık 100 metre sürüklenerek götürüldüğü arazide feci şekilde can verdi.

Olay, Yenikent Mahallesi 2407 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerinde bulunan bir araziden gelen yardım çığlıklarını duydu. Araziye giden vatandaş, bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olayı gören vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen bacaklarından defalarca bıçaklandığı belirlenen şahıs kurtarılamadı. Feci şekilde can veren şahısın 41 yaşındaki Murat Kepenek olduğu belirlendi. Kepenek’in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi incelemesi için Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Korkunç olay Defalarca bıçaklandı, ölüme terk edildi

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Murat Kepenek’in olay yerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 34 SV 7096 plakalı bir otomobille getirildiği ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek boş araziye bırakıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Korkunç olay Defalarca bıçaklandı, ölüme terk edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Defalarca bıçaklandı, ölüme terk edildi

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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