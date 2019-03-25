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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.03.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Bu hale getirdiler

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Korkunç olay! Bu hale getirdiler

Sivas’ta Acil Tıbbi Tekniker (ATT) Erdem Yüksel (37), hastanede bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Sol gözüne aldığı darbe ile yaralanan Yüksel, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Numune Hastanesi’nde meydana geldi. ATT olarak görev yapan Erdem Yüksel ve ekip arkadaşları aldıkları bir hastayı ambulansla Numune Hastanesi’ne götürdü. Bu sırada iddiaya göre hastanede bulunan M.A, ambulansa gelerek, babasının Tuzlugöl Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandığını, gidip onu hastaneye getirmelerini istedi. Yüksel ise M.A.’ya, hastaneye yeni hasta getirdiğini ve şu an bir yere gidemeyeceğini belirterek 112 Acil’i aramasını önerdi. Buna sinirlenen M.A, iddiaya göre Yüksel’e saldırarak yumruk attı. Sol gözüne darbe alan Erdem Yüksel hastanede tedaviye alınırken, şüpheli M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SAĞLIK SENDİKALARINDAN KINAMA

Olay sonrası Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Adem Yaşin ve Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Kürşat Öksüm, sağlık personeline karşı yapılan bu saldırıyı kınadı. Yaşin, olayın ardından ATT Erdem Yüksel’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Bu şiddet olayları artık sağlık çalışanlarının canına tak etmiş ve motivasyonunu çok aşağılara çekmiştir. Gün geçmiyor ki bu tür olaylara tanık olmayalım. Sahada şiddet görerek görev yapmaya devam etmek insanlık dışı bir muameledir ki birde yaptığımız işin kutsallığı da hiçe sayılmış oluyor" dedi.

Korkunç olay Bu hale getirdiler

Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Kürşat Öksüm ise sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Öksüm "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırı sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapılmıştır. Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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