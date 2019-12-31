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DHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 18:38,Son Güncelleme:/

Korkunç olay! Bu halde bulundu

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Korkunç olay! Bu halde bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Korkunç olay Bu halde bulundu

Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Korkunç olay Bu halde bulundu

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