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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Bu halde bulundu

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Korkunç olay! Bu halde bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde dere kenarında su borusu bağlamak için evden çıkan yaşlı adam, dere yatağında ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kula’ya bağlı Gölbaşı Mahallesi Mollaahmetler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akgül (64), sabahın erken saatlerinde Mollaahmetler mevkiindeki dere yatağında bulunan su borusunu bağlamak için evden çıktı. Öğle saatlerine doğru eve geri dönmeyen eşini merak eden E.A.A. ise, dere etrafında eşini aramaya başladı.

Su borusu bağlamak için gittiği dere yatağında ölü bulundu
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Korkunç olay Bu halde bulundu

Bir süre sonra E.A.A., eşi Hasan Akgül’ü bağlamak için gittiği su borusunun yanında hareketsiz yatarken buldu. Daha sonra mahalle halkının yardımıyla durum, 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Hasan Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından, mahalle halkının yardımıyla bulunduğu sarp araziden traktörle kırsala çıkarılarak kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Korkunç olay Bu halde bulundu

Şüpheli ölümle ilgili yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp ve yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Korkunç olay Bu halde bulundu

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