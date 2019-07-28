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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YAYIN / DHA
28.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

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Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde arızalanan yolcu midibüsünü tamir etmek için altına giren sürücü Sadettin Durmuş, birden hareket eden aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

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  • Tamir ettiği midibüsün üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı
  • Tamir ettiği midibüsün üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı
  • Tamir ettiği midibüsün üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı
  • Tamir ettiği midibüsün üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) üyesi 20 kişilik öğrenci grubu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na dalış yaptı. İstanbul'a dönüşe geçen öğrencileri taşıyan Sadettin Durmuş, yönetimindeki 34 LDC 25 plakalı midibüs, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişine geldiğinde arıza yaptı. Sürücü Durmuş, midibüsü yolun sağına çekerek, arızayı gidermek için altına girdi. Ancak yokuşta bulunan midibüs birden hareket ederek Durmuş'un üzerinden geçti. Olayı gören öğrencilerin haber vermesiyle birlikte gelen sağlık ekipleri Durmuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada öğrenciler de yaralı Durmuş'un güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı. 

Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Durmuş, buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüste bulunan öğrencilerden Onur Ozkan Uzun, araçta bir sıkıntının meydana geldiğini ve sürücünün de midibüsün altına girdiğini belirterek, "Araçla uğraşırken tekerleğe taş koyduğunu düşünüyorum. Sonrasında araç taştan kurtulup geri geri gelmesiyle tahminim el freni çalışmıyordu,  onunla ilgili bir sorun vardı sanırım. Araba üzerinden geçmiş. Biz İbrice'de dalış merkezinden İstanbul'a gidiyorduk. Geçmiş olsun, üzgünüz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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