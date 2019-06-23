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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/DHA
23.06.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Annesini başına taşla vurarak öldürdü...

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Korkunç olay! Annesini başına taşla vurarak öldürdü...

AYDIN'ın Söke ilçesinde evinde cesedi bulunan Gülümser Ö.'nün, şüpheli olarak polis tarafından gözaltına alınan tek çocuğu, Mustafa Ö. (34) tarafından başına parke taşıyla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Ö., "İşsiz olduğum için eşim, iki çocuğumuzu da alıp evi terk etti. Annemden para istedim. 'Git babandan iste' diyerek azarladı. Öfkelendim. Kapının önündeki bir parke taşını alıp, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup, öldürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

Olay, Çeltikçi Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan, ancak henüz soyadını değiştirmeyen Gülümser Ö., bir süre önce oğlu Mustafa Ö. ve gelini Gülşah Ö.'nün yanına yerleşti. Dün sabah oğlu ve geliniyle yaşadığı evde Gülümser Ö.'yü ziyarete gelen yakınları, ısrarla zile basmalarına karşın kapıyı açan olmayınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girilen evde, Gülümser Ö.'nün cesediyle karşılaştı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanan SGK emeklisi Gülümser Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'GELİNİ ANNESİNİN EVİNDEYMİŞ'

Polis, olayın ardından Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinine ulaşmak için çalışma başlattı. Polis Gülümser Ö.'nün gelini Gülşah Ö.'ye ulaşıp, ifadesine başvurmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Gülşah Ö., ifadesinde eşi Mustafa Ö. ile 3 gündür konuşmadıklarını, bu nedenle annesinin evinde kaldığını belirterek, "Olay sırasında ben evde değildim. Neler yaşandığını bilmiyorum" dedi. Gülşah Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mustafa Ö. ise aynı gün kırsal Argavlı Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Mustafa Ö., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Eşinin işsiz olduğu için iki çocuğunu da alıp kendisini terk ettiğini ileri süren Mustafa Ö., "Olay günü annemden para istedim. 'Git babandan iste' diyerek azarladı. Öfkelendim. Kapının önündeki bir parke taşını alıp, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup öldürdüm" dedi.

Mustafa Ö., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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