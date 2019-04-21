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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)
21.04.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Korkunç olay... Anne öldü oğlu ağır yaralı

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Korkunç olay... Anne öldü oğlu ağır yaralı

TUNCELİ’nin Pertek ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, girdikleri evde Gülsüm Taş (61) ve oğlu Cafer Taş’a (30) bıçakla saldırıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Gülsüm Taşÿhayatını kaybetti, oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde Kaledibi Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle Taş ailesinin evine girdi. İddiaya göre kişi ya da kişiler, evde bulunan Gülsüm Taş ile oğlu Cafer Taş’a bıçakla saldırıp kaçtı.

Evden gelen gürültüler ve bağırışmalar nedeniyle komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı Gülsüm ve Cafer Taş, Pertek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Tedaviye alınan anne ve oğlu hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Gülsüm Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oğlu Cafer Taş’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Taş ailesinin evinde inceleme yapan polisler, saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların eve hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği de araştırılıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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