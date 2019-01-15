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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.01.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Korkunç olay! Aile dövmesinden tanıdı

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Korkunç olay! Aile dövmesinden tanıdı

Hatay'da geçen hafta dere yatağında bulunan kadın cesedinin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolundaki kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta kaybolan Rabia Ezer'e ulaşamayan ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı.

Tüm aramalara rağmen Ezer bulunamazken, aile geçen hafta Reyhanlı ilçesinde bir dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadın cesedinin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine teşhise gitti.

Aile, uzun sürede suda kaldığı için tanınmayacak hale gelen kadının kolundaki "Ela" yazılı dövmeden cesedin kızlarına ait olduğunu belirledi.

Anne Türkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabia Ezer'in kolunda yazan "Ela" isminin torununun adı olduğunu söyledi.

Son olarak kızıyla kaybolduğu gün konuştuğunu anlatan anne Ezer, “Telefonda halimi hatırımı sorduktan sonra, bana gezmeye gitmek istediğini söyledi. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu kapalıydı, defalarca kez aradım ama kızıma ulaşamadım. Ulaşamayınca karakola giderek durumu haber ettik.” dedi.

Ezer, kızından iyi bir haber almayı umduklarını ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dere yatağında bulunduğu yere vardığımızda ceset tanınmaz durumda çamur içinde ve çok kötü haldeydi. Onu daha sonra kolundaki çok sevdiği kızının adı Ela dövmesinden teşhis ettim. Yavrumu öldürülmüş halde bulduk. Kızıma bunları yapanlar en ağır cezaları çeksinler.” dedi.
Baba Mehmet Ezer de kızının öldürülmesi olayıyla ilgisi olanların bir an önce bulunmasını istedi.

Bu arada, polis ekiplerinin olaya karışanların tespiti için araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak'ta dere yatağında kadın cesedi bulunmuştu. İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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