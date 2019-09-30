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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.09.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Korkunç olay! 8 aylık bebeğin başına pencere düştü

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Korkunç olay! 8 aylık bebeğin başına pencere düştü

Samsun'da, binanın 4'üncü katından düşen pencerenin başına isabet ettiği 8 aylık Muhammet L., yaralandı.

Olay, saat 16.30'da, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl haldeki binanın 4'üncü katında yerinden çıkan pencere, annesinin kucağında bulunan Irak uyruklu 8 aylık Muhammet L.'nin üzerine düştü.

Korkunç olay 8 aylık bebeğin başına pencere düştü

Muhammet L. başından yaralanırken, şok yaşayan annesi, bebeğine sarılarak sağlık ekiplerini bekledi.

Korkunç olay 8 aylık bebeğin başına pencere düştü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet bebek tedaviye alındı.

Korkunç olay 8 aylık bebeğin başına pencere düştü

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay 8 aylık bebeğin başına pencere düştü

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